تتويج الفائزين بـ«مزاينة بومعان» في «ليوا للرطب»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

يواصل مهرجان ليوا للرطب فعاليات دورته الـ21، بمشاركة كبيرة من ملّاك النخيل والأسر المنتجة والعارضين والجهات الحكومية والخاصة، ويستمر لغاية 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بأبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في مسابقة «مزاينة رطب بومعان»، بحضور عبيد المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد غانم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، ومحمد أحمد الكندي المرر من مستشفيات الظفرة، وعدد من المزارعين وممثلي الجهات المشاركة وزوّار المهرجان.

وأسفرت نتائج مزاينة رطب بومعان عن فوز ورثة علي مصبح الكندي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني ميرة علي مرشد المرر، وفي المركز الثالث مصبح سالم سعيد سالم المرر، وفي المركز الرابع سيف صياح سالم طماش المنصوري، وفي المركز الخامس قماشة سيف بطي المزروعي.