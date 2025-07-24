جامعة خليفة تُطلق «التعليم التعاوني» في الهندسة والحوسبة والهندسة الطبية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن إطلاق مساقاتٍ ضمن برنامج تعليم تعاوني ابتداءً من الفصل الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027، والتي ستدمج التعلم الأكاديمي مع الخبرة العملية في مجالات الهندسة والحوسبة.

يمتدّ كل فصل دراسي تعاوني لمدة ستة أشهر، يكون الطالب بعدها قد أكمل ساعتين معتمدتين، ويجب ألّا يقل المعدل التراكمي للمتقدّمين عن 3.25 وأن يكونوا قد أكملوا 75 ساعة معتمدة عند التقديم و90 ساعة معتمدة عند البدء، كما يجب على الطلبة الراغبين في التسجيل، الالتزام بالدوام الكامل والامتثال للمبادئ التوجيهية، وإكمال 26 أسبوعاً مع المؤسسة التي يتم تعيينهم فيها، إما في موقع العمل أو في المكتب.

وقد شمل حفل الافتتاح في حرم جامعة خليفة الرئيس حلقة نقاشية أدارتها مريم الكندي، مديرة قسم نجاح الطلبة وخدمات الخريجين، وكان من بين المشاركين البروفيسور إيهاب السعدني، عميد كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية، وممثل عن القطاع الصناعي وخريجون تعاونيون من جامعة واترلو.

من جهته قال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة: «يعكس إطلاق البرنامج الدراسي التعاوني التزامنا القوي برفد الطلبة بمهارات إضافية خلال حياتهم الجامعية، حيث يدمج البرنامج الدراسات الأكاديمية مع الخبرة العملية، ويشمل فتراتٍ متناوبة من الدراسة والعمل، تنطوي على شراكة بين الطلبة والمؤسسات وأصحاب العمل. لذا تفخر جامعة خليفة بإنشاء هذا البرنامج الذي يسهل عملية التوظيف والدعم المالي وتعرّف أصحاب العمل إلى الطلبة الموهوبين، ويسهم كذلك في خفض تكاليف التوظيف وتطوير مهارات القوى العاملة، كما تُعد هذه المساقات جزءاً لا يتجزّأ من مهمتنا المتمثّلة في دعم تحوّل اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات».