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علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفّذ حملة ميدانية لمستخدمي «السكوتر» الكهربائي

خلال الحملة (من المصدر)
25 يوليو 2025 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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نفّذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، حملة ميدانية حول القيادة الآمنة لمستخدمي السكوتر الكهربائي على مستوى إمارة أبوظبي، تعزيزاً للوعي العام وتحقيقاً لأعلى مستويات السلامة لمستخدمي وسائل التنقل الحديثة.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية حرص شرطة أبوظبي على تقديم التوعية المرورية اللازمة لمستخدمي السكوتر الكهربائي، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة على الطرق، من خلال التقيد بالتعليمات والإرشادات، تحقيقاً لمفهوم القيادة الآمنة، والحد من الحوادث والإصابات، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وشدد المقدم ركن سعيد خلف الظاهري رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري بشرطة أبوظبي على ضرورة تخفيف السرعة عند القيادة في المناطق المزدحمة، والالتزام بالقيادة في المسارات المحددة وفق اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية مع التقيد بمتطلبات السلامة العامة، وارتداء وسائل الوقاية الشخصية، حيث تم توزيع خوذ واقية للرأس وواقيات لليدين، وألبسة فسفورية عاكسة للضوء.

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