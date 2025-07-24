مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تختتم «مهارات الغد»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية فعاليات المخيم الصيفي 2025 للموهبة والابتكار، الذي نُظّم تحت شعار «مهارات الغد»، بمشاركة أكثر من 130 طالباً موهوباً ومبتكراً من مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن بيئة تعليمية متقدمة هدفت إلى تنمية مهارات المستقبل، وتعزيز التفكير الابتكاري، وبناء الشخصية القيادية لدى المشاركين.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار: «حرصنا على توفير بيئة تعليمية محفّزة للطلبة الموهوبين والمبتكرين خلال العطلة الصيفية، أسهمت في تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم، وأتاحت لهم الفرصة لاختبار مفاهيم التكنولوجيا والابتكار ضمن سياقات تطبيقية واقعية. ما شهدناه من تفاعل وإبداع طلابي خلال هذه الدورة يمثل رسالة أمل بمستقبل أكثر إشراقاً تقوده كفاءات وطنية واعدة تمتلك أدوات المعرفة وروح الريادة».

وعلى مدى أسبوعين، شهد المخيم تنفيذ 12 برنامجاً تدريبياً تخصصياً تناولت مجالات معرفية وتقنية متقدمة، شملت الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، إنترنت الأشياء، التصميم الرقمي، والروبوتات. كما تخلّل البرنامج ورش تطبيقية وزيارات ميدانية نوعية، أبرزها الزيارة العلمية إلى مركز «تيرا» في إكسبو دبي، والبرنامج الاستكشافي في مدينة دبي الملاحية، ما أتاح للمشاركين فرصاً فريدة للانخراط في تجارب تعليمية واقعية. وامتدّت أنشطة المخيم لتشمل برامج توعوية لأولياء الأمور وكبار المواطنين، تعزيزاً للبعد المجتمعي والتربوي للمبادرة.

واختُتمت فعاليات المخيم بجلسة تكريمية خاصة للطلبة المشاركين، شملت توزيع شهادات الإنجاز، واستعراض مشاريعهم وابتكاراتهم، التي عكست مستوى متقدماً من التفكير الابتكاري، والقدرة على توظيف المعرفة التقنية لإيجاد حلول واقعية لتحديات المستقبل.