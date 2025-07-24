أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «منصة واجهة التعليم» بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، الممكِّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، إطلاق «برنامج تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع البحري واللوجستي».

يهدف البرنامج إلى إعداد جيل إماراتي قيادي مؤهل لقيادة مستقبل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، ضمن رؤية وطنية تعكس توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين الشباب وتوطين القطاعات الاستراتيجية.

وقالت الدكتورة موزة سعيد البادي، رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم: «ماضون في الإسهام بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب الإماراتي والارتقاء بمهاراته وقدراته»، مشيرةً إلى رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لمنصة واجهة التعليم والمبادرات الوطنية التي تنطلق منها بالتعاون مع الشركاء.

وأضافت «إنه بشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، نطلق برنامج تمكين الكفاءات الوطنية تجسيداً حيّاً لرؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الطاقات الشابة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن نموذج وطني يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للتميز في التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة».

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي «إنه انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى دعم وتمكين الشباب الإماراتي وتنمية مواهبهم للإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، نشهد اليوم شراكة متجددة مع منصة واجهة التعليم ضمن جهودنا المتواصلة لصقل مهارات الشباب الإماراتي، وتأهليهم بالعلوم المتقدمة ومهارات المستقبل».

وأضاف أن مجموعة موانئ أبوظبي تسهم بدور فاعل في إعداد وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية، بما يرفد هذه المجالات الحيوية بكوادر مؤهلة وقادرة على دفع عجلة النمو المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.