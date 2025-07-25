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علوم الدار

تفاهم بين «شرطة أبوظبي» وشركة «بريسايت»

أحمد سيف المهيري ومنصور المنصوري يشهدان توقيع ناصر اليبهوني وعادل الشرجي مذكرة التفاهم (وام)
26 يوليو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «بريسايت»، توقيع مذكرة تفاهم بشأن بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي، بمبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
ووقّع اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، والدكتور عادل سالم الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «بريسايت»، مذكرة التفاهم والتي يتم بموجبها تعزيز أواصر التعاون المؤسسي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتحليل البيانات، وتبادل المعرفة لدعم بناء القدرات والتطوير التقني المتخصص، والاستثمار لتنمية قدرات الكوادر من خلال المشاريع الرقمية المبتكرة، والبرامج التدريبية التخصصية، والورش التدريبية المشتركة والتي تهدف إلى نقل المعرفة، وتعزيز كفاءة العمل الشرطي في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
حضر توقيع الاتفاقية، العميد خالد عبد الله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، العميد طارق مطر الحساني، نائب مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي، إلى جانب السيد توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، والسيد محمد معضد المهيري، الرئيس التنفيذي للأعمال لقطاع السلامة العامة والأمن في «بريسايت».

منصور المنصوري
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
أحمد المهيري
منصور إبراهيم المنصوري
الذكاء الاصطناعي
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