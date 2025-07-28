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"شرطة أبوظبي" تضبط مخالفين قاموا باستعراض خطِر على الطرقات

"شرطة أبوظبي" تضبط مخالفين ومستهترين قاموا باستعراض خطِر على الطرقات
28 يوليو 2025 11:31

ضبطت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة وبالتنسيق مع إدارة الدوريات الخاصة مخالفين في ليوا بمنطقة الظفرة لقيادة مركباتهم بصورة متهورة وغير ملتزمة بقوانين وأنظمة السير، حيث قاموا بالاستعراض الخطِر بمركباتهم والهروب من شرطي المرور وقيادة المركبة على الطريق من دون لوحات أرقام في تصرفات غير حضارية، عرّضت حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن الفرق الميدانية تعاملت باحترافية وسرعة مع البلاغات، وتمكنت من ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددًا على أن السلوكيات المتهورة في القيادة تُعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية الجسيمة.

وحثّ مستخدمي الطريق، خصوصاً فئة الشباب، على ضرورة الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن التصرفات الطائشة ، مشيراً إلى أن أمن وسلامة المجتمع تمثل أولوية قصوى لشرطة أبوظبي، ولن يتم التهاون مع أي سلوك يهدد النظام العام، أو يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

ودعا العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى متابعة سلوكيات أبنائهم وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للمركبات، مؤكداً أن التهاون في مثل هذه المخالفات يعزز من السلوكيات السلبية لدى بعض الفئات، ويعرضهم لمخاطر قانونية وجسدية جسيمة.
وشدد على أهمية دور الجمهور في دعم الجهود الأمنية، داعية الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات خطرة أو مخالفة للقانون عبر خدمة أمان على الرقم 8002626 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 2828.

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وأكد استمرار جهود شرطة أبوظبي في تنظيم الحملات الميدانية المشتركة والرقابة المكثفة على الطرق والمناطق الحيوية، ضمن نهج استباقي لحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية، وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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