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علوم الدار

رئيس الدولة يمنح السفير الأردني وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح السفير الأردني وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
28 يوليو 2025 22:21

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، لسعادة نصار إبراهيم الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الإمارات، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً لدى الدولة.
وقام معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، بتسليم الوسام إلى سعادة السفير، خلال استقباله في مكتب وزارة الخارجية في دبي.
وأكد معاليه، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة، وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للدولتين والشعبين الشقيقين، مثمناً مساهمة سعادته في توطيد هذه العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال فترة عمله في الدولة، كما أعرب عن أمنياته لسعادته بالتوفيق والنجاح.
من جانبه، عبّر سعادة الحباشنة عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين على الصعد كافة، وبما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية.
كما أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين.

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المصدر: وام
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