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علوم الدار

حمدان بن زايد يشهد عروضاً تخصصية لمجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب ليوا

حمدان بن زايد يشهد عروضاً تخصصية لمجندي الخدمة الوطنية في مركز تدريب ليوا
28 يوليو 2025 22:58

شهد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، العروض التخصصية التي قدّمها مجنّدو الدفعة الـ22 من منتسبي الخدمة الوطنية للعام التدريبي 2024 – 2025 في مركز تدريب ليوا.

حضر الفعالية الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الفريق ركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في منطقة الظفرة، وأعيان المنطقة.

افتُتحت الفعالية بعزف السلام الوطني، تلاه عرض ميداني تضمّن مجموعة من التمارين القتالية والتكتيكية التي عكست التطور الكبير في قدرات المجندين، إلى جانب عروض المشاة والتنسيق الجماعي التي أبرزت مستوى الاحترافية والانضباط لديهم.

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وأعرب سموّه عن فخره واعتزازه بما لمسه من جاهزية وانضباط في صفوف المجندين، مشيداً بالمهارات العسكرية والمعرفية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، والتي تؤهلهم لأداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار.

وأكد سموّه أن دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة الخدمة الوطنية، يشكل حافزاً كبيراً لأبناء الوطن لمواصلة التميز في ميادين الشرف والفداء، تجسيداً لقيم الولاء والانتماء والواجب الوطني.

وقد تلقى المجندون، خلال البرنامج، تدريبات مكثفة شملت العلوم العسكرية، واللياقة البدنية، والفنون القتالية، والانضباط العسكري، ما أسهم في تعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم في مختلف التخصصات.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
مجندو الخدمة الوطنية
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