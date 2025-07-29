الأربعاء 30 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان

وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
29 يوليو 2025 11:28

أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.

 

أخبار ذات صلة
الباراغواي تمنح سفير الإمارات وسام الاستحقاق الوطني
«العليا للأخوة الإنسانية» تواصل تقديم الأجهزة الذكية لطلاب المدارس بإندونيسيا
المصدر: وام
الاتجار بالبشر
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
وزير العدل
آخر الأخبار
جندي يسير في موقع تعرض لقصف روسي في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
اليوم 01:26
حافلة تقل لاجئين سوريين عائدين إلى بلادهم من لبنان عند معبر جديدة يابوس الحدودي (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:26
شارع خالٍ في مدينة سامرونغ، شمال غرب كمبوديا، قرب الحدود مع تايلاند (وكالات)
الأخبار العالمية
هدوء حذر يسود حدود تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:26
جانب من عملية إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الألغام أكبر تهديد لحياة المدنيين في الحديدة
اليوم 01:26
قافلة مساعدات تصل إلى السويداء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا... دخول قافلة مساعدات رابعة إلى السويداء
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©