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علوم الدار

«النقل المتكامل» يدشّن استراحتين لسائقي دراجات التوصيل بأبوظبي

تحسين بيئة العمل والسلامة المرورية لسائقي دراجات التوصيل (من المصدر)
1 أغسطس 2025 01:40

أبوظبي (الاتحاد) 

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دشّن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، استراحتين جديدتين مخصصتين لسائقي دراجات توصيل الطلبات في كل من منطقة ربدان ومدينة شخبوط بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية -معاً- القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لفئة سائقي الدراجات العاملة في قطاع التوصيل.
وتأتي هذه المبادرة استجابةً للتحديات اليومية، التي يواجهها سائقو دراجات التوصيل، وضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة، وتماشياً مع حملة «صيف بلا حوادث». 
كما تعكس المبادرة حرص الجهتين على دعم هذه الفئة الحيوية، التي تُعدّ ركيزة أساسية في قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل، وتجسيداً لروح «عام المجتمع 2025».
وتم تجهيز الاستراحتين بكافة المرافق الأساسية التي تضمن راحة السائقين، من مناطق مظلّلة ومكيفة، ومقاعد مريحة، ومياه شرب مبردة، إضافة لنقاط شحن للأجهزة الإلكترونية.
كما، وتمت مراعاة عناصر السلامة والاستدامة في تصميم الاستراحات، حيث زُوّدت بطفايات حريق، وصناديق إسعافات أولية، إلى جانب توفير مواقف مخصّصة للدراجات، مزودة بأجهزة قياس وتعبئة هواء الإطارات. وتتميز الاستراحتان أيضاً بتصميمهما الصديق للبيئة.
وأكد المهندس عبدالله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، أن هذه المبادرة تنسجم مع جهود المركز المستمرة لتحسين ظروف عمل سائقي التوصيل، مشيراً إلى أن توفير مرافق مريحة وآمنة لهم يسهم في تعزيز التزامهم بقواعد السلامة، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود حكومة أبوظبي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تدعم جودة الحياة في الإمارة.
وقال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا الراسخ في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بدعم كافة فئات المجتمع وتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي.
وتابع: نسعى من خلال هذه الشراكة مع مركز النقل المتكامل إلى توفير بيئة عمل آمنة ومريحة لسائقي دراجات التوصيل، الذين يلعبون دوراً محورياً في تلبية الخدمات اللوجستية في الإمارة. كما يندرج هذا التعاون تحت مظلة مبادرة «من المجتمع للمجتمع» التي أطلقتها هيئة معاً بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتوثيق المشاريع الممولة من خلال المساهمات المجتمعية لدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء، انسجاماً مع أهداف عام المجتمع 2025». 
وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً واسعاً من سائقي دراجات التوصيل الذين عبّروا عن امتنانهم لهذه الخطوة، مؤكدين أن هذه الاستراحات ستسهم في التخفيف من مشقة العمل خلال ساعات اليوم الطويلة، لاسيما في الأجواء الحارة، كما أشادوا بالجهود المبذولة لتحسين ظروفهم المهنية.
يُذكر أن هذه الخطوة جاءت في سياق التعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير البنية التحتية واللوجستية الداعمة للسلامة في إمارة أبوظبي، مما يسهم في ترسيخ مكانتها كمدينة ذكية مستدامة تحتضن مختلف فئات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

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