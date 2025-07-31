«الإمارات للإعلام» يطلع على أفضل الممارسات للمحتوى الإعلامي في محاكم دبي

دبي (الاتحاد)

اطّلع وفد من مجلس الإمارات للإعلام على أفضل الممارسات المعتمدة في محاكم دبي في مجال تطوير المحتوى الإعلامي القضائي، وذلك خلال زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

واستقبل القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي ورئيس مجلس الإعلام القضائي، والقاضي جمال الجابري رئيس المحكمة التجارية، الوفد الزائر الذي ضم إبراهيم خادم، مدير إدارة المحتوى الإعلامي في مجلس الإمارات للإعلام، بحضور عدد من مسؤولي إدارة الاتصال الحكومي في المحاكم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آليات العمل الإعلامي المشترك، وناقشا أساليب النشر المعتمدة في محاكم دبي عبر الصحف والمنصات الرقمية، وأهمية بناء محتوى إعلامي يعكس الشفافية ويعزز ثقة الجمهور بالمنظومة القضائية.

وأكد الطرفان أهمية توحيد الجهود الإعلامية ضمن رؤية القيادة الرشيدة، لتحقيق التميز في الرسائل التوعوية القضائية، بما يدعم كفاءة العمل، ويرسّخ مفاهيم العدالة، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستقراراً.

وشدّد القاضي عمر ميران على أن التعاون مع الجهات الإعلامية الوطنية يُعدّ ركيزةً أساسية في تطوير المنظومة القضائية، ورفع مستوى كفاءة الخدمات، وتحقيق الأثر الإيجابي في التواصل مع المجتمع.

من جهته، أعرب وفد مجلس الإمارات للإعلام عن تقديره لمحاكم دبي على ما تبذله من جهود لتطوير الإعلام القضائي، مشيدًا بالتجارب الرائدة التي تم اعتمادها في هذا المجال، والتي تسهم في تعزيز الرسالة العدلية والمؤسسية.