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تخريج 450 طالباً من البرنامج الصيفي «أبطال شرطة الغد»

ثاني الشامسي وعدد من الضباط خلال الحفل (من المصدر)
2 أغسطس 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج الدفعة السابعة من المشاركين في فعاليات الدورة الصيفية لبرنامج «أبطال شرطة الغد» لعام 2025 بمشاركة 450 طالباً وطالبة من الفئة العمرية 11 - 15 عاماً الذين التحقوا بالبرنامج في مدينتي أبوظبي والعين.
شهد حفل التخريج الذي أُقيم في استاد خليفة بن زايد الرياضي بمدينة العين، اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد عبدالله محمد الزعابي، مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية، والعميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من مديري ونواب مديري وضباط القيادة، ومسؤولين من الجهات وأولياء أمور الطلبة.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن البرنامج يأتي ترجمةً لاهتمام شرطة أبوظبي في تنمية الأجيال الصاعدة من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تُسهم في بناء شخصياتهم، وتنمية وعيهم الأمني، بهدف استثمار أوقات فراغ الطلبة، وتعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة.
وألقى العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، كلمة أكد فيها حرص شرطة أبوظبي بتوفير الإمكانات أمام شباب الوطن للتعبير عن طاقاتهم الإيجابية في العديد من الأنشطة والبرامج الصيفية التي تُعزز القيم النبيلة. 
وتضمن الحفل عرض فيديو عن دورة أبطال شرطة الغد وما تلقوه من برامج تدريبية، وتمارين ميدانية خلال فترة الدورة، كما عبروا من خلاله عن سعادتهم بمشاركتهم في هذه الدورة المفيدة والهادفة، مؤكدين أنها تجربة مُميزة جمعت بين الترفيه، والانضباط، والتعلم، وأسهمت في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الحياتية.
واستعرض «أبطال شرطة الغد» حركات السلام الصامتة، وفن «الشلة والتغْرُودة» كأحد الفنون الشعبية الأصيلة التي اكتسبوها خلال فترة البرنامج، كما أبدعوا بترسيخ معاني الوطنية والإرث الأصيل من خلال مشهد تمثيلي تراثي نال إعجاب واستحسان الحضور، وأدى الطلبة قسم الولاء والهتاف للقيادة والوطن.

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الإمارات
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