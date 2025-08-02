الأحد 3 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد: تشرفنا باستقبال والدي محمد بن راشد على متن رحلة قطار الركاب

ذياب بن محمد بن زايد: تشرفنا باستقبال والدي محمد بن راشد على متن رحلة قطار الركاب
2 أغسطس 2025 19:11

رحب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، بتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قطار الاتحاد في رحلة متجهة من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة. 

وقال سموه، في منشور على حساب «قطارات الاتحاد» على منصة «إكس»: «تشرّفنا باستضافة والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على متن رحلة قطار الركاب بين إمارتي دبي والفجيرة، إذ تعكس هذه الخطوة مدى التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بدعم المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق نهضة وطننا الإمارات، وهو ما عهدناه من صاحب السمو، حيث شهد مسيرة تطور الشبكة بمختلف مراحلها، منذ الإعلان عن (مشاريع الخمسين) في عام 2021 مروراً بتدشين سموه لشبكة السكك الحديدية الوطنية الكاملة وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع في 2023، إلى اليوم ونحن على مشارف مرحلة تحوّلية في مشهد النقل بالدولة». 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزز مسيرة الإمارات نحو المستقبل
محمد بن راشد: فخور بفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده ذياب بن محمد بن زايد

وأضاف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «ونفخر ونثمّن الدعم الذي حظينا به لمشروعنا الوطني، والذي يقودنا نحو مستقبل أفضل، نسهم فيه بتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي في الدولة بما يخدم صالح وطننا ويرتقي بتنافسيته على المستوى العالمي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
ذياب بن محمد بن زايد
قطارات الاتحاد
آخر الأخبار
الشرطة الألمانية تتفقد حريقا متعمدا استهدف السكك الحديد
الأخبار العالمية
حريق متعمد ثالث يستهدف السكك الحديد في ألمانيا
3 أغسطس 2025
الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع ماليزيا وكمبوديا وتايلاند
الأخبار العالمية
ماليزيا تتوسط لعقد اجتماع حدودي بين كمبوديا وتايلاند
اليوم 23:32
ميلان ينافس الهلال على مهاجم ليفربول
الرياضة
ميلان ينافس الهلال على مهاجم ليفربول
اليوم 23:21
سباق «ثلاثي» على رئاسة الاتحاد العراقي
الرياضة
سباق «ثلاثي» على رئاسة الاتحاد العراقي
اليوم 23:17
روما يهزم لانس بهدفين
الرياضة
روما يهزم لانس بهدفين
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©