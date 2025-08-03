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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النيجر بذكرى يوم الاستقلال

رئيس الدولة ونائباه
3 أغسطس 2025 09:11

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال عبدالرحمن تياني رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الجنرال عبدالرحمن تياني.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي علي مهامان الأمين زين، رئيس وزراء جمهورية النيجر.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
الإمارات
النيجر
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