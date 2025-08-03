الأحد 3 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يهنئ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان على تعيينه رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

سيف بن زايد
3 أغسطس 2025 16:02

هنأ، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، على الثقة الغالية التي أولتها له القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أبارك للشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان الثقة الغالية التي أولتها له القيادة الرشيدة بتعيينه رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، سائلين المولى عزّ وجل أن يوفقه في أداء هذه المهمة الوطنية النبيلة".

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بـ 65 طناً من المستلزمات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
الإمارات تتضامن مع فيتنام وتعزّي في ضحايا الفيضانات

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
مكافحة المخدرات
الإمارات
آخر الأخبار
الاتحاد العربي لكرة القدم يعتمد بطولات (2025-2029)
الرياضة
الاتحاد العربي لكرة القدم يعتمد بطولات (2025-2029)
اليوم 16:15
دبي تسجل رقماً قياسياً جديداً باستقبالها 9.88 مليون زائر دولي خلال النصف الأول
علوم الدار
دبي تسجل رقماً قياسياً جديداً باستقبالها 9.88 مليون زائر دولي خلال النصف الأول
اليوم 16:09
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد يهنئ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان على تعيينه رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
اليوم 16:02
«الخيار الآمن» يغير بوصلة تعاقدات الكبار في البريميرليج
الرياضة
«الخيار الآمن» يغير بوصلة تعاقدات الكبار في البريميرليج
اليوم 16:00
لويس دياز يُبهر الجميع في بايرن ميونيخ
الرياضة
لويس دياز يُبهر الجميع في بايرن ميونيخ
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©