الإثنين 4 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يزور المركز الوطني للأرصاد ويطلع على أبرز مشاريعه وتقنياته المتقدمة

منصور بن زايد يزور المركز الوطني للأرصاد ويطلع على أبرز مشاريعه وتقنياته المتقدمة
4 أغسطس 2025 20:45

قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بزيارة تفقدية إلى مقر المركز الوطني للأرصاد، حيث كان في استقباله الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

واطّلع سموه، خلال الزيارة، على البنية التحتية المتطورة للمركز وتقنيات حديثة في مجال الأرصاد الجوية حيث قام بجولة شملت مركز العمليات، ووحدات التنبؤات الجوية، ومنظومة الاستمطار، والرصد البحري، والتنبؤات الجوية المتخصصة بالطاقة المتجددة.

كما اطلع سموه على آخر مستجدات الأبحاث الدولية المشتركة الخاصة بالقطب الجنوبي، واستمع لشرح مفصل حول منظومة النماذج العددية للتنبؤات الجوية، التي تعتمد على كمبيوتر فائق السرعة يُعد من بين الأحدث على مستوى المنطقة، ويُستخدم لتحليل البيانات المناخية بما يسهم في تعزيز دقة التوقعات ورفع مستوى الاستعداد المبكر.

وتفقد سموه وحدة الشؤون الإعلامية في المركز حيث تعرّف إلى مجموعة من التطبيقات والمنصات الرقمية التي يطوّرها المركز لخدمة المجتمع المحلي والدولي.

وتشمل هذه الخدمات نظم الإشعارات المباشرة خلال الحالات الجوية، الخرائط التفاعلية، والتطبيقات الذكية التي تقدم معلومات آنية حول الأحوال الجوية لمختلف فئات المجتمع، بما يعزز ثقافة الاستباقية والجاهزية.

واطلع سموه على منصة «الإنذار المبكر للجميع»، التي طوّرها المركز بالتعاون مع وزارة الخارجية، والتي تتيح تنبيهات دقيقة وفورية لمواطني الدولة في الخارج بشأن الحالات الجوية الطارئة، بما يضمن سلامتهم ويعزز التنسيق الوطني والدولي في إدارة المخاطر المناخية.

أخبار ذات صلة
روسيا تعلّق على زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس الأميركي
الطقس غداً.. سحب ركامية قد يصحبها هطول أمطار

كما زار سموه القبة العلمية التابعة للمركز، والتي تُعد منصة تعليمية متطورة تهدف إلى نشر الوعي البيئي والمناخي لدى طلبة المدارس والجامعات، والجمهور العام.

واطّلع سموه على ما تقدمه القبة من عروض تفاعلية وورش عمل متخصصة، تسهم في تعزيز الثقافة المناخية، وتحفيز الجيل الجديد على الاهتمام بالعلوم البيئية.

من جانبه، عبّر الدكتور عبدالله المندوس عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد على هذه الزيارة، مؤكداً أن دعم القيادة يشكل دافعاً رئيسياً في مسيرة المركز نحو المزيد من التميز والابتكار. 

وأضاف أن هذه الزيارة تجسّد أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المركز في حماية الأرواح والممتلكات، ومواجهة التحديات المناخية بخبرات وطنية وكفاءات علمية مؤهلة.

يُعد المركز الوطني للأرصاد من أبرز المؤسسات الإقليمية في مجاله، إذ يلعب دوراً محورياً في دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالاستدامة والجاهزية المناخية، إلى جانب عضويته الفاعلة في مبادرات دولية عديدة تعزز من مكانة دولة الإمارات في مواجهة تحديات التغير المناخي.

المصدر: وام
منصور بن زايد
المركز الوطني للأرصاد
زيارة
آخر الأخبار
رجل يسير أمام مبنى السفارة الأميركية في بورت أو برانس، عاصمة هايتي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات عنيفة تفرض إغلاق السفارة الأميركية في هايتي
اليوم 22:47
بعوضة ناقلة لفيروس غرب النيل
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس غرب النيل في إيطاليا
اليوم 22:47
محمد بن سلمان يستقبل أحمد عبدالله الأحمد الصباح
الأخبار العالمية
ولي عهد السعودية ورئيس وزراء الكويت يستعرضان التعاون الثنائي
اليوم 22:30
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
جنوب أفريقيا تبحث عن أسواق بديلة لمواجهة الرسوم الأميركية
اليوم 22:23
رؤساء وزراء الدول الثلاث في لقاء سابق عقب مؤتمر صحفي في ماليزيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محادثات في ماليزيا لإنهاء التوتر بين تايلاند وكمبوديا
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©