«إقامة دبي» توقّع مذكرة تفاهم مع فريق «شكراً لعطائك»

دبي (الاتحاد)

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع فريق «شكراً لعطائك» التطوعي؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنظيم المبادرات التطوعية والمجتمعية.

وقّع المذكرة عن «إقامة دبي» اللواء عوض محمد غانم سعيد العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، وعن فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، سيف الرحمن أمير، مؤسس ورئيس الفريق.

وأكد اللواء عوض العويم، بهذه المناسبة، أن هذه الشراكة تجسّد التزام «إقامة دبي» برسالتها المؤسسية في تقديم نموذج إنساني ومجتمعي رائد، قائلاً: «إيماننا العميق بدور المبادرات التطوعية يجعلنا حريصين على التعاون مع فرق المجتمع المدني لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، بما يرسّخ مكانة دبي كمدينة عالمية تتبنى نهج السعادة وجودة الحياة للجميع».

من جانبه، أشاد سيف الرحمن أمير بهذه الشراكة، قائلاً: نحن فخورون بالتعاون مع «إقامة دبي» التي تمثل نموذجاً يحتذى به في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ونسعى معاً لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي على المجتمع.