مجلس الشؤون الإنسانية الدولية يطلق برنامج «صنّاع محتوى التأثير الإنساني» في المجتمعات العربية

7 أغسطس 2025 13:02

أطلق مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، برنامج «صنّاع محتوى التأثير الإنساني» بنسخته العربية، وذلك ضمن مبادرة «صُنّاع الأثر»، التي أعلن عنها المجلس مؤخراً بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب وتطوير مهارات صناع المحتوى الإنساني من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإنتاج محتوى إبداعي يعكس المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية والخيرية في العالم أجمع. ويشارك في تقديم البرنامج، خبراء ومسؤولون من كبرى شركات التكنولوجيا وأهم المنصات الرقمية، ويستضيف نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين العالميين، يستعرضون رسائلهم وقصصهم الإنسانية بأساليب أكثر تأثيراً وفاعلية. ويحضر البرنامج، الذي يعقد في دبي خلال الفترة من 4 إلى 28 أغسطس الجاري، 67 مدوناً وصانع محتوى من الدول العربية، من العاملين في المنظمات الإنسانية في المجال الصحي، والمتطوعين في العمل الإنساني، بالإضافة إلى مذيعي بودكاست، ومدونين ورواة قصص في مجال العمل الإنساني، ومعلمين وصحافيين ومهنيين شباب، وطلاب إعلام ومبدعين جدد على منصات التواصل الاجتماعي. ويتضمن البرنامج شرحاً مفصلاً عن أساليب السرد القصصي وكتابة السيناريو، ومقاطع الفيديو والمونتاج، والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإنساني، والتسويق الرقمي واستراتيجيات النشر. وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، إن برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني» بنسخته العربية، يهدف إلى تعزيز المحتوى العربي الإنساني المؤثر والواعي، وتطوير أداء صناع المحتوى الموهوبين ليتمكنوا من إيصال رسائل إنسانية تلهم الأجيال وتحدث أثراً إيجابياً في المجتمعات، وتعكس جوهر المبادرات والمشروعات الإنسانية الخيرية والتنموية. وأضاف أن الأكاديمية تعمل بالتعاون مع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، على تمكين الشباب العربي بالأدوات الرقمية الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن برنامج صناع محتوى التأثير الإنساني بنسخته العربية، يمنح المشاركين فرصة تطوير مهاراتهم وتوسيع مداركهم، ليكونوا قادرين على توظيف محتوى الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة في خدمة القضايا الإنسانية. يذكر أنه بلغ عدد طلبات التقدم للمشاركة في برنامج «صنّاع محتوى التأثير الإنساني» بنسخته العربية، 637 طلباً من أكثر من 36 دولة، تم ترشيح 106 منهم ممن يستوفون معايير القبول، والتي تتمثل في أن يكون المنتسبون إلى البرنامج متخصصين في مجال المبادرات الإنسانية، ومهتمين في صناعة المحتوى الرقمي، ولديهم مساهمات سابقة في صناعة المحتوى الإنساني، أو عملوا في مؤسسات معنية في هذا المجال، للمثول أمام لجنة متخصصة تضم خبراء في المجال، حيث اختارت اللجنة 67 متقدماً منهم للمشاركة في البرنامج.

المصدر: وام
مجلس الشؤون الإنسانية الدولية
