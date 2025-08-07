الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية مدينة العين تنفذ مشروع السوق المجتمعي في المعترض

بلدية مدينة العين تنفذ مشروع السوق المجتمعي في المعترض
8 أغسطس 2025 01:11

إيهاب الرفاعي (العين)

نفذّت بلدية العين مشروع سوق المعترض المجتمعي، الذي يُعد أحد المشاريع الحيوية، التي تهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات سكان المدينة ضمن بيئة متكاملة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.
ويُقام السوق على مساحة قابلة للتأجير تُقدّر بحوالي 12.000 متر مربع، ويتألف من طابقين، ويحتوي على أكثر من 50 محلاً تجارياً متنوعاً، تشمل سوبر ماركت، صالات ألعاب للأطفال، محلات للعطور، المكياج، الاكسسوارات، وغيرها من الخدمات التي تلبّي احتياجات مختلف الفئات العمرية.
كما يضم السوق نحو 20 مطعماً من علامات تجارية محلية وعالمية، مما يوفّر للزوار تجربة طعام غنية ومتنوعة تناسب جميع الأذواق.
كما يضم السوق مركزاً ترفيهياً عائلياً في الطابق الأول، يوفّر أنشطة تُنظّم على مدار العام، مما يجعله وجهة مجتمعية مثالية للعائلات.
وأكدت بلدية مدينة العين، أن المشروع يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز المرافق المجتمعية المستدامة، وتشجيع التفاعل الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب دعم رواد الأعمال المحليين والمستثمرين من خلال توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية.
ويمثل «سوق المعترض المجتمعي» نموذجاً متكاملاً لمراكز التسوق الحديثة التي تجمع بين التجارة والترفيه والخدمة المجتمعية، بما يعكس رؤية بلدية مدينة العين في تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة.
وتحرص بلدية العين على الاهتمام بالأسواق المجتمعية وتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات المختلفة التي تهدف لتطوير السياحة الداخلية وتعزيز النشاط الاقتصادي في المدينة من خلال خلق وجهات سياحية جديدة وإيجاد أماكن مخصصة للبيع، كما تسهم الأسواق المجتمعية في توفير المنتجات والسلع المحلية التي تلامس اهتمام وتلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

