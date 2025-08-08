السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إقامة دبي» تستقبل وفداً دولياً في مركز القيادة والتحكم

أعضاء الوفد خلال الاطلاع على مجالات عمل مركز القيادة والتحكم (من المصدر)
9 أغسطس 2025 01:22

دبي (الاتحاد)

في إطار التزامها بدعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، استقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي، وفداً رفيع المستوى يضم 23 قائداً يمثلون 17 دولة حول العالم، وذلك ضمن فعاليات «البرنامج القيادي الدولي للأمن والسلامة وإدارة الأزمات»، الذي أطلقه مكتب التبادل المعرفي الحكومي وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستقبل الوفد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، واللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، إلى جانب عدد من مساعدي المدير العام، حيث رحّبوا بالوفد، وأكدوا على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن والسلامة.
وخلال الزيارة التي نُظّمت في مركز القيادة والتحكم في مطار دبي الدولي- مبنى 3، اطلع الوفد على أبرز الممارسات الرائدة في الإدارة العامة ذات الاختصاص في مجالات الأمن والسلامة وإدارة الأزمات، وإدارة المخاطر وأمن المعلومات، إلى جانب أحدث الأنظمة الرقمية والحلول التقنية المبتكرة التي تدعم جاهزية المنظومة الأمنية وتعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
واختُتمت الزيارة بجولة تعريفية شاملة داخل مركز القيادة والتحكم التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث تم استعراض أبرز المبادرات الاستباقية والبرامج المتقدمة التي تسهم في تعزيز سلامة المجتمع وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة.
كما شملت الجولة زيارة مركز الخدمة، الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات متكاملة للمسافرين، وذلك في إطار دعم رؤية القيادة الرشيدة نحو تطوير منظومة أمنية متكاملة ومستدامة، وتقديم خدمات عالية الكفاءة تعزّز تجربة المسافرين وتواكب تطلعات دولة الإمارات المستقبلية.
وأكد الفريق محمد أحمد المري أن هذه الزيارة تعكس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتبادل المعرفة في المجالات الأمنية، مشيراً إلى أن «إقامة دبي» تولي أهمية كبيرة لتبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية، التي تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم التنمية المستدامة وتعزز رفاهية المجتمع.

دبي
الإمارات
إقامة دبي
محمد المري
التبادل المعرفي
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
