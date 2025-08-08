السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تعقيم شمسي» لرفع كفاءة التربة في مزارع الظفرة

خلال التعقيم الشمسي (من المصدر)
9 أغسطس 2025 01:22

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يستعد أصحاب المزارع في منطقة الظفرة للموسم الزراعي الجديد بالتعقيم الشمسي والحراري لرفع كفاءة التربة، وما تنتجه من محصول بجودة عالية من خلال استغلال درجات الحرارة المرتفعة، ما يساعد التربة على استقبال أكبر كمية من أشعة الشمس، للقضاء على أي ملوثات وآفات باستخدام طرق آمنة للإنسان والبيئة الزراعية، وتساعد على تحسين خواص التربة، ومقاومة الأعشاب الضارة، والقضاء على بذور الأعشاب، وتسهم كذلك في تحسين جودة المنتج، إلى جانب زيادة معدل نمو النبات.
ويحرص أصحاب المزارع على استغلال فترة الصيف لإجراء التعقيم الشمسي الذي يساعد على التخلص من الآفات والمسببات المرضية في الحقول المكشوفة والبيوت المحمية على حد سواء.
وقال صالح محمد يعروف المنصوري، مالك مزرعة، إن فصل الصيف فرصة مثالية لأصحاب المزارع للقيام بعملية التعقيم الشمسي والحراري لضمان سلامة التربة والقضاء على مسببات الأمراض التي تصيبها خلال الموسم الزراعي مثل «النيماتودا» وغيرها من الآفات الأخرى، وخاصة أن المناخ الحار في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد ميزة نسبية يجب الاستفادة منها في عملية التعقيم الشمسي للتربة باعتبارها من أهم طرق المكافحة الطبيعية للآفات وأمراض النبات، والبديل الطبيعي للغازات الكيماوية.
وتقوم عملية التعقيم الشمسي على رفع درجة حرارة التربة بوساطة أشعة الشمس من خلال تغطيتها بالبلاستيك الشفاف لمدة 4 إلى 6 أسابيع خلال فصل الصيف مما يساعد على قتل معظم المسببات المرضية، وإضعاف الجزء المتبقي منها لتقليل الضرر على النبات، حيث قد تصل درجة حرارة التربة بعد تغطيتها إلى 60 درجة مئوية.
وبين المنصوري أن التعقيم الحراري يعتبر من أفضل وسائل التعقيم أيضاً وذلك من خلال استخدام غطاء أسود اللون يسهم في رفع حرارة التربة في البيوت المحمية بالاستفادة من حرارة الطقس، وهو ما يسهم في القضاء على الآفات والأمراض التي تصيب التربة.
وبدوره، أشار سهيل المزروعي، مالك مزرعة، إلى أن عمليات التعقيم للتربة تتم من خلال عدة مراحل، سواء من خلال حرث التربة وتركها للشمس للقضاء على الأضرار والآفات التي قد تصيب الأرض خلال الموسم الزراعي السابق، وأكد أنه يحرص على ذلك لضمان سلامة الموسم الزراعي الجديد.
ويحرص أصحاب المزارع على إجراء التعقيم بالطرق الصحيحة للاستفادة من حرارة الشمس خلال فترة التعقيم للتربة، وتنظيفها من مسببات الأمراض والآفات.
ويعد التعقيم الشمسي بمثابة طريقة طبيعية غير كيميائية وصديقة للبيئة لمكافحة الآفات الزراعية باستخدام الطاقة الشمسية لزيادة درجة حرارة التربة إلى المستويات التي يتم فيها تجنب أو تحييد العديد من مسببات الأمراض التي تنقلها التربة.

