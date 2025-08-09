السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الطوارئ والأزمات" في الشارقة: السيطرة على حريق مستودع

"الطوارئ والأزمات" في الشارقة: السيطرة على حريق مستودع
9 أغسطس 2025 19:13

أكد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة السيطرة الكاملة على حريق اندلع، مساء أمس، في أحد مستودعات الملابس بالمنطقة الحرة الثانية في الحمرية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأوضح العميد ركن عمر الغزال، المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني رئيس اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، أن الفرق المختصة تعاملت مع الحادث بكفاءة ميدانية واحترافية عالية، وفق خطة استجابة متكاملة هدفت إلى السيطرة على الحريق وتأمين محيطه، ما أسهم في احتوائه ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، والحد من الأضرار المحتملة.
من جانبه، قال العميد سعيد السويدي، نائب مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني عضو اللجنة التنفيذية للفريق، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي في انعكاس للجاهزية العالية والتنسيق المحكم بين الجهات الميدانية المعنية، لضمان حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على السلامة العامة.
وأضاف أن الفرق المعنية تواصل حاليًا تنفيذ عمليات التبريد للتأكد من سلامة الموقع ومنع تجدد النيران، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.
وثمّن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة جهود وتعاون الفرق الميدانية المشاركة في الاستجابة للحادث وهي: القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، والإدارات العامة للدفاع المدني في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، وبلدية الشارقة، وبلدية الحمرية، والمنطقة الحرة بالحمرية، وشركة المروان.
وأكد أن هذا التعاون يجسد جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ، ويعكس روح العمل المؤسسي المشترك للحفاظ على سلامة المجتمع وممتلكاته.

أخبار ذات صلة
«الشارقة للدفاع عن النفس» يدشن معسكر كازاخستان
إخماد حريق بقلعة نويشفانشتاين الألمانية
المصدر: وام
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الشارقة
حريق
آخر الأخبار
لحظة هبوط الكبسولة التي تقل رواد الفضاء
الترفيه
رواد فضاء يعودون إلى الأرض
اليوم 20:48
مانشستر يونايتد ينفق 240 مليون يورو لعلاج «العقم»!
الرياضة
مانشستر يونايتد ينفق 240 مليون يورو لعلاج «العقم»!
اليوم 20:45
160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»
الرياضة
160 متسابقاً في «آسيوية اليوجا أساتا الإمارات»
اليوم 20:15
رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يتصافحان بحضور ترامب
الأخبار العالمية
دبلوماسي: أذربيجان وأرمينيا تقتربان من اتفاق سلام نهائي
اليوم 19:50
مانشستر يونايتد يحتفل بسيسكو ويُكرم دي خيا
الرياضة
مانشستر يونايتد يحتفل بسيسكو ويُكرم دي خيا
اليوم 19:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©