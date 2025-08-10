الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد: القضاء المستقل النزيه هو الدعامة الأهم لاستقرار المجتمعات وتماسكها

10 أغسطس 2025 12:33

أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى 35 من القضاة الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك في مجلس «المضيف» بدار الاتحاد في دبي.

 

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمنياته للقضاة الجدد بالتوفيق في أداء مهامهم النبيلة، بإقامة ميزان العدل، والفصل بين الناس بالحق، والتمسك بقيم الشرف والنزاهة التي تُشكّل الأساس الراسخ للقضاء، وجوهر رسالته.

 

وأكد سموّه أن القضاء المستقل النزيه هو الدعامة الأهم لاستقرار المجتمعات وتماسكها، وهو الحصن الأول لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، مشدداً على أهمية الدور الذي يضطلع به القضاة في ضمان سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة، ودعم مسيرة التنمية والبناء في الدولة.

وأوضح سموّه أن القاضي، بحكمه العادل وكلمته المنصفة، لا يحكم بين خصمين فحسب، بل يُسهم في بناء مجتمع يؤمن بالعدالة، ويثق بالمؤسسات، ويزدهر تحت مظلة القانون.

وأعرب القضاة الجدد عن بالغ شكرهم وعميق امتنانهم لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ثقته الغالية، وتوجيهاته السامية، مؤكدين أن كلمات سموّه تشكّل لهم مصدر فخر واعتزاز، ودافعاً لبذل أقصى الجهد في أداء واجبهم القضائي بكل أمانة وتجرد ونزاهة.

حضر مراسم أداء اليمين، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي.

المصدر: وام
القضاء
محمد بن راشد
دبي
