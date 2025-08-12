الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محكمة أم القيوين تطلق مبادرة "فرحتكم فرحتنا وعيالكم عيالنا"

محكمة أم القيوين تطلق مبادرة "فرحتكم فرحتنا وعيالكم عيالنا"
12 أغسطس 2025 08:19

أطلقت محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية مبادرة "فرحتكم فرحتنا وعيالكم عيالنا"، ضمن فعاليات "عام المجتمع" لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم فئة القُصّر من الطلبة.

وتهدف المبادرة إلى مشاركة القُصّر فرحتهم بتخرجهم من المرحلة الثانوية، من خلال زيارات ميدانية إلى منازلهم، وتكريمهم وتقديم الهدايا وشهادات التقدير في أجواء إنسانية تعبّر عن تقدير المحكمة لجهودهم.

وأكدت المحكمة أن هذه المبادرة تنبع من إيمانها بأهمية الدعم النفسي والاجتماعي، وحرصها على ترك أثر إيجابي في نفوس الطلبة من خلال مشاركتهم فرحتهم بهذا الإنجاز.

وعبّر الطلبة وأسرهم عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، التي حملت في طياتها رسالة محبة واهتمام، تعكس دور المحكمة المجتمعي إلى جانب دورها القضائي.

المصدر: وام
أم القيوين
