الإثنين 11 أغسطس 2025
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية
علوم الدار

108 أعضاء هيئة تدريس جدد لجامعة الإمارات

108 أعضاء هيئة تدريس جدد لجامعة الإمارات
11 أغسطس 2025 16:24

استقبلت جامعة الإمارات العربية المتحدة، 108 أعضاء جدد لهيئة التدريس للعام الأكاديمي 2025/2026، من مختلف التخصصات والكليات في الجامعة. 

وأكد  الدكتور محسن شريف، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية في كلمة ألقاها نيابة عن مدير الجامعة، أن أعضاء الهيئة الجدد يشكلون رافدًا نوعيًا في رحلة التحول الأكاديمي التي تشهدها الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تنظر إليهم كشركاء في بناء الفكر، وصناعة التأثير، ومواصلة تعزيز موقع الجامعة إقليميًا ودوليًا. 

وأشارت عائشة الظاهري، مديرة إدارة الموارد البشرية، إلى التزام الجامعة بتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة، تضمن سهولة الاندماج، ووضوح الإجراءات، وتوافر فرص التطور المهني، بما يعزز من تجربة العمل الأكاديمي داخل الحرم الجامعي.

 وتأتي التعيينات الجديدة في إطار خطة الجامعة لاستقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة، ودعم جهودها في تطوير بيئة تعليمية وبحثية عالمية المستوى، تستند إلى التنوع والانفتاح والمعايير الأكاديمية الرصينة. 

وتوزع الأعضاء الجدد على: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية التربية، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية الزراعة والطب البيطري، وكلية القانون، وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية تقنية المعلومات، وكلية الطب والعلوم الصحية. 

المصدر: وام
جامعة الإمارات
جامعة الإمارات العربية المتحدة
