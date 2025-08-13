الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جواهر القاسمي تصدر قرارين بتعيين قيادات جديدة في مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة

جواهر القاسمي تصدر قرارين بتعيين قيادات جديدة في مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة
14 أغسطس 2025 01:33

الشارقة (وام)

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، قرارين إداريين بتعيين خولة جاسم السركال، نائباً لرئيس «مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة»، ووفاء تيمور، مديراً تنفيذياً للمجموعة، التي أُنشئت بمرسوم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كإحدى الجهات التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
وتضم المجموعة في هيكليتها كلاً من: نادي سيدات الشارقة ومركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، اللذين يعدّان من أبرز المؤسسات العاملة في مجال الضيافة والخدمات المجتمعية في الإمارة، حيث تسعى المجموعة إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها بما يخدم المجتمع المحلي.
وتتمتع خولة السركال بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في إدارة نادي سيدات الشارقة وفروعه، وأسهمت في تطوير خدماته لتلبية احتياجات المرأة في مختلف المجالات، بينما تحمل وفاء تيمور خبرة تتجاوز 18 عاماً في قطاع الضيافة وإدارة الفعاليات، بما يسهم في دعم توجهات المجموعة وتطوير خططها الاستراتيجية.
وقالت خولة جاسم السركال: «إن تأسيس المجموعة يعكس التوجه نحو الاستثمار في المجتمع وتطوير خدماته بشكل مستدام»، مشيرة إلى أن المجتمع يمثل أولوية في خطط العمل، وأن العائد من المشاريع سيُوظف في تعزيز جودة الحياة، وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية، تماشياً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع».
وأكدت وفاء تيمور أن المجموعة ستركز على صياغة سياسات عامة وخطط استراتيجية متكاملة، تُسهم في تطوير قطاع الضيافة في الشارقة من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تعكس القيم الثقافية والاجتماعية للإمارة، إلى جانب تطوير المبادرات والمشاريع التي تواكب احتياجات المجتمع المحلي، وتعزّز من جودة الخدمات المقدمة.

جهود مستمرة
تشرف «مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة» على إدارة وتشغيل مرافق نادي سيدات الشارقة ومركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، إلى جانب تنفيذ البرامج المتخصصة، وتنظيم عمليات التعاقد والشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل المؤسسي في الإمارة، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الضيافة المجتمعية، بما يواكب رؤية الشارقة التنموية ويعزز من مكانتها وجهة للضيافة الراقية والخدمات المجتمعية المتكاملة.

