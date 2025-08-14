الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنويه من "الهوية والجنسية" يتعلق بتجديد جواز السفر للمواطنين

تنويه من "الهوية والجنسية" يتعلق بتجديد جواز السفر للمواطنين
14 أغسطس 2025 14:16

 قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ السماح بتجديد جواز السفر للمواطنين، خلال فترة تصل إلى سنة كاملة قبل تاريخ انتهائه بدلًا من مدة ستة أشهر المعمول بها سابقًا.
وأصدر معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة، قرارا ينص على أنه يجوز للمواطن تجديد جواز سفره في حال كانت مدة صلاحية جواز السفر سنة فأقل، حيث ستقوم الهيئة بإتاحة الخدمة للمواطنين اعتبارًا من يوم"الاثنين" الموافق 18 أغسطس 2025 عبر منظومة الخدمات الذكية.
وأكد أن القرار يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتمكينهم من التخطيط المسبق لرحلاتهم إلى خارج الدولة، وإنجاز معاملاتهم وتوسعة نطاق استخدام الوثائق الرسمية الرقمية، إضافة إلى تقديم خدمات مؤسسية استباقية ورائدة.
وأشار الشامسي إلى أن جواز السفر الإماراتي يتبوأ مقدمة الترتيب العالمي لجوازات السفر من حيث القوة والموثوقية والاعتمادية لدى دول العالم، لافتًا إلى أن القرار يعد دفعة قوية لتعزيز مكانة جواز السفر الإماراتي، ويسهم في جعل منظومة وخدمات إصدار جواز السفر وتجديده نموذجاً رائداً وملهما لبقية دول المنطقة والعالم.

أخبار ذات صلة
خورفكان يكمل استعداداته للقاء الجزيرة
«صقور الإمارات» يواصل التحليق بفوز ثانٍ في معسكر تركيا
المصدر: وام
الإمارات
الهوية والجنسية
جواز السفر الإماراتي
آخر الأخبار
عشرات القتلى جراء الفيضانات في كشمير الهندية
الأخبار العالمية
عشرات القتلى جراء الفيضانات في كشمير الهندية
اليوم 16:15
خورفكان يكمل استعداداته للقاء الجزيرة
الرياضة
خورفكان يكمل استعداداته للقاء الجزيرة
اليوم 16:05
«صقور الإمارات» يواصل التحليق بفوز ثانٍ في معسكر تركيا
الرياضة
«صقور الإمارات» يواصل التحليق بفوز ثانٍ في معسكر تركيا
اليوم 16:03
ورشة عمل تناقش تحديث إجراءات السلامة لضمان راحة الجماهير
الرياضة
ورشة عمل تناقش تحديث إجراءات السلامة لضمان راحة الجماهير
اليوم 16:00
تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
الرياضة
تشيلسي يتبرع بجزء من جائزة كأس العالم لعائلة جوتا
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©