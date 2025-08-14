21 مبادرة لـ«كهرباء ومياه دبي» خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن أن نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة خلال عام 2024 بلغت94.51%، كما أنها أطلقت خلال النصف الأول من العام الحالي21 مبادرة مجتمعية.

وانسجاماً مع مسؤوليتها المجتمعية، وسعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة وإسعاد المجتمع، أطلقت الهيئة 465 مبادرة مجتمعية محلياً وعالمياً بين عامي 2013 و2024، وذلك عبر شراكات استراتيجية شاملة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي الوجهة الأفضل عالمياً للعيش والعمل وجودة الحياة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.