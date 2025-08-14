الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

21 مبادرة لـ«كهرباء ومياه دبي» خلال النصف الأول

21 مبادرة لـ«كهرباء ومياه دبي» خلال النصف الأول
15 أغسطس 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم القطاع الصحي في غزة بأدوية ومستلزمات طبية
محللون روس وأوكرانيون لـ«الاتحاد»: الإمارات وسيط موثوق في ملف تبادل الأسرى

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن أن نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة خلال عام 2024 بلغت94.51%، كما أنها أطلقت خلال النصف الأول من العام الحالي21 مبادرة مجتمعية.
وانسجاماً مع مسؤوليتها المجتمعية، وسعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفق إطار واضح للعمل المؤسسي المتكامل لخدمة وإسعاد المجتمع، أطلقت الهيئة 465 مبادرة مجتمعية محلياً وعالمياً بين عامي 2013 و2024، وذلك عبر شراكات استراتيجية شاملة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي الوجهة الأفضل عالمياً للعيش والعمل وجودة الحياة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.

هيئة كهرباء ومياه دبي
سعيد الطاير
الإمارات
دبي
كهرباء دبي
آخر الأخبار
طفلة تحمل قوارير مياه فارغة في مدينة رفح بغزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الحر ونقص المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة
15 أغسطس 2025
ترامب وبوتين يتصافحان قبل اجتماع في هلسنكي عام 2018 (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: «قمة ألاسكا» دفعة نوعية لجهود التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
15 أغسطس 2025
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مدينة خان يونس بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
239 وفاة بينهم 106 أطفال ضحايا التجويع في غزة
15 أغسطس 2025
فلسطينيون يحملون مصاباً قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
منظمات دولية تندد بضوابط إسرائيلية تمنعها من إغاثة سكان غزة
15 أغسطس 2025
فلسطينيون يمرون قبالة مجمع سكني مدمر في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 14800 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة
15 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©