مندوب الأردن في الجامعة العربية يشيد بمواقف الإمارات التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني

أشاد السفير أمجد العضايلة، مندوب المملكة الأردنية الهاشمية الدائم لدى جامعة الدول العربية سفيرها لدى جمهورية مصر العربية بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تستهدف دعم الشعب الفلسطيني من خلال إطلاق المبادرات الإغاثية العاجلة، وإرسال مئات الطائرات والسفن المحملة بالمواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء، إضافة إلى إقامة المستشفى الميداني الإماراتي في غزة وتسيير قوافل إغاثية عبر الأراضي الأردنية إلى القطاع.

وثمن العضايلة، في تصريحات صحفية، مواقف الإمارات التاريخية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وحرصها الدائم على مد يد العون للأشقاء في أصعب الظروف والعمل مع الأردن وباقي الدول العربية لتخفيف معاناة الفلسطينيين ودعم صمودهم على أرضهم.

وتطرق العضايلة إلى الجهد الإنساني الإماراتي - الأردني المشترك عبر الجسر البري الأردني والإنزالات الجوية التي تنفذها الدولتان لإسقاط المساعدات جواً، وقال إن دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية تبذلان جهوداً مشتركة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البر من جهة الأردن، مشيراً إلى أنه يتم يومياً إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية.

وشدد على أن الإمارات والأردن لن يتخليا أبداً عن الشعب الفلسطيني، منوهاً في الوقت نفسه إلى وجود مستشفيات ميدانية إماراتية وأردنية في القطاع لعلاج الفلسطينيين، وتقديم الرعاية الصحية لهم فضلا عن استقبال وعلاج جرحى ومصابي القطاع في مستشفيات البلدين.

وأكد العضايلة، في ختام تصريحاته، أن الأفعال والمساعدات الملموسة تعد أكبر دليل على الجهد العربي المبذول لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.