علوم الدار

«إقامة دبي» تنظم ورشة «أبطال التطوع» للأطفال

أنشطة ترفيهية وتفاعلية (من المصدر)
16 أغسطس 2025 01:08

دبي (وام)

عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب -دبي، مبادرة مجتمعية تفاعلية للأطفال في المركز التجاري- مسرح مدينة مدهش، ضمن فعاليات «عام المجتمع»، بهدف غرس القيم الوطنية والإنسانية، وتعزيز مفاهيم التطوع والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الناشئة.
وتتضمن المبادرة أنشطة ترفيهية وتفاعلية، وتجارب عملية مصغرة تعرّف الأطفال بمفاهيم العمل التطوعي بأسلوب مرح وآمن، إضافة إلى ألعاب ذهنية وتحديات حركية تُحفّز روح الفريق، بجانب توزيع «جوازات التطوع» لتشجيعهم على المشاركة في مبادرات مستقبلية، وورشة «أبطال التطوع»، تتناول أهمية التطوع، وقصص ملهمة في هذه المجال.
وأكد العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل، أن بناء مجتمع متماسك يبدأ من غرس القيم منذ الصغر، وأن كل تجربة إيجابية يمر بها الطفل تُسهم في تشكيل شخصيته ليصبح إنساناً مسؤولاً ومبادراً، ومن خلال هذه المبادرة نعمل على تحويل مفهوم العطاء إلى تجربة حقيقية يعيشها الأطفال، بما يرسِّخ فيهم حب الوطن، ويعزز مكانة دبي كمدينة تصنع المستقبل برؤية إنسانية.
وتأتي المبادرة ضمن سلسلة أنشطة مجتمعية تنفذها «إقامة دبي» لعام 2025، دعماً لـ«عام المجتمع»، وترسيخاً لنهج يركز على الإنسان والابتكار الاجتماعي، وتعزيز الثقة المجتمعية.

عام المجتمع
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب
العمل التطوعي
إقامة دبي
التطوع
دبي
الإمارات
