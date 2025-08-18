الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية

سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية
18 أغسطس 2025 23:40

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الاثنين، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، وذلك في مقر المجلس في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.
وأعرب سموه عن بالغ سعادته بلقاء رئيس مجلس الدولة وكبار المستشارين، مشيداً بما يقدمه المجلس من جهود كبيرة في خدمة المنظومة القانونية والإدارية، ودوره الريادي في إرساء دعائم العدالة وحماية المشروعية، وصون الحقوق.
وأشار سمو رئيس مجلس القضاء إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق أهدافه وتطوير المنظومة القضائية من خلال الاستفادة والاطلاع على المؤسسات العريقة في المجال القضائي، والتعاون معها في المجالات المرتبطة بالتشريعات ومراجعة القوانين والعقود ذات الصلة، واستقطاب الكفاءات وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
ورحّب رئيس مجلس الدولة بزيارة سمو رئيس مجلس القضاء، مؤكداً اعتزاز المجلس بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مشيداً بما حققته إمارة الشارقة من خطوات رائدة في تطوير المنظومة القضائية والقانونية، مؤكداً تعاون المجلس الكامل في سبيل تطوير المنظومة القضائية وتعزيزها بما يحقق أهداف الطرفين.
واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على عرض مرئي تناول آلية عمل مجلس الدولة المصري، وتشكيله، وأقسامه الأربعة (القضائي، الفتوى، التشريع، الأمانة العامة)، واختصاصات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وتشكيل المحكمة الإدارية العليا واختصاصاتها، إضافة إلى الدوائر المتخصصة في الفصل بالمنازعات الإدارية والقضاء التأديبي ومراجعة العقود والقوانين.
وعلى هامش اللقاء، تجول سمو رئيس مجلس القضاء في قصر الأميرة فوقية، وهو مقر مجلس الدولة الحالي، مشاهداً سموه صور رؤساء المجلس منذ تأسيسه في عام 1947م، وأبرز الشخصيات التي عملت في المجلس، إضافة إلى معرض المقتنيات التاريخية والذي يضم عدداً من كتب التاريخ القضائي في مصر، متبادلاً سموه ورئيس مجلس الدولة المصري الدروع التذكارية، تقديراً وعرفاناً بهذه الزيارة، وملتقطين الصور الجماعية.

