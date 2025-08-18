الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق كتاب «التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي»

19 أغسطس 2025 01:13

دبي (وام)

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، كتاباً علمياً جديداً بعنوان «التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بين المفاهيم العلمية والتطبيق التنفيذي المتقدم»، ليشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية والعالمية في مجال الإدارة الحكومية.
شارك في تأليف الكتاب، الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، والدكتور خالد واصف الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة، إلى جانب صالح الحموري، خبير التدريب والتطوير، مستندين إلى خبراتهم وتجاربهم في العمل الحكومي.
وأكد الدكتور علي بن سباع المري أن إصدار الكتاب، يجسد فلسفة الكلية في تأهيل قيادات حكومية، تمتلك الرؤية والأدوات، وتنهض بدور محوري في قيادة مسارات التغيير.

علي المري
الإمارات
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
دبي
