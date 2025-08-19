الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وزير العدل: الشيخ زايد جعل من البذل والإحسان لغة راسخة في ضمير الوطن

وزير العدل: الشيخ زايد جعل من البذل والإحسان لغة راسخة في ضمير الوطن
19 أغسطس 2025 10:39

قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نُحيّي كل من كرس جهوده لخدمة الإنسان، وتخفيف المعاناة، وبناء عالم أكثر رحمة وتضامناً. وأضاف معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن هذا اليوم يحمل في وجداننا صدى مسيرة إماراتية مشرفة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من البذل والإحسان لغةً راسخة في ضمير الوطن، كما نستحضر جهود رواد العمل الإنساني حول العالم، ونؤكد اعتزازنا بإرث الإمارات في مد يد العون إلى الشعوب المحتاجة. وأكد أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ مكانتها الرائدة في العمل الإنساني، وتصدر مؤشرات العطاء العالمي، لتثبت أن العمل الإنساني منظومة قيم متأصلة في هوية المجتمع الإماراتي. وأوضح معاليه، أن العدل يظل أحد أعمدة العمل الإنساني، إذ لا يمكن أن تتحقق الكرامة الإنسانية دون إنصاف، ولا يبنى السلام دون احترام الحقوق، مشيراً إلى أن العدالة تُعزز أثر العمل الإنساني، وتمنحه الاستدامة والشرعية، وتضمن أن يصل الخير إلى من يستحقه، مع تجديد التزامنا بقيم الإنسانية، والوفاء لهذه الرسالة السامية.

