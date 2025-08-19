الأربعاء 20 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة حرم حمد بن رحمه الشامسي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حرم حمد بن رحمه الشامسي.
وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

المصدر: وام
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
