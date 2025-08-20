الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري تسلمها خليفة شاهين المرر

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري تسلمها خليفة شاهين المرر
20 أغسطس 2025 10:22

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

تسلم الرسالة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وذلك خلال استقباله يوم أمس، سعادة شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
