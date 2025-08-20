الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الأرصاد: فرصة سقوط أمطار

الأرصاد: فرصة سقوط أمطار
20 أغسطس 2025 17:23

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرةً للغبار والأتربة، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:03.
و في بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:03، والمد الثاني عند الساعة 20:08، والجزر الأول عند الساعة 14:53، والجزر الثاني عند الساعة 02:58.

