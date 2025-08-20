أمطار على مناطق من الدولة وتحذير من ارتياد الأودية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، حيث بدأت تباشير الحالة الجوية، والتي تستمر اليوم مع استمرار هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت في فترة ما بعد الظهيرة فرصة تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وصلت سرعتها 50 كم/س مثيرة للغبار والأتربة مما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تشهد حالة جوية تستمر اليوم وغداً، حسبما أشار إليه بيان للمركز الوطني للأرصاد، حيث تتأثر المنطقة بامتداد خط الالتقاء المداري (ITCZ) وتحركه من الجنوب باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب.

كما تتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة، وتشهد نتيجة ذلك ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال فترة النهار وبسبب وجود الجبال الشرقية تتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة.

وتتأثر بعض المناطق الشرقية والجنوبية بالحالة الجوية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، وتتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع البرق والرعد أحياناً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، حيث يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.