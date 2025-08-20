الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمطار على مناطق من الدولة وتحذير من ارتياد الأودية

أمطار على مناطق من الدولة وتحذير من ارتياد الأودية
20 أغسطس 2025 20:47

إبراهيم سليم (أبوظبي)
دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، حيث بدأت تباشير الحالة الجوية، والتي تستمر اليوم مع استمرار هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت في فترة ما بعد الظهيرة فرصة تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وصلت سرعتها 50 كم/س مثيرة للغبار والأتربة مما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تشهد حالة جوية تستمر اليوم وغداً، حسبما أشار إليه بيان للمركز الوطني للأرصاد، حيث تتأثر المنطقة بامتداد خط الالتقاء المداري (ITCZ) وتحركه من الجنوب باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب.
كما تتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة، وتشهد نتيجة ذلك ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال فترة النهار وبسبب وجود الجبال الشرقية تتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة.
وتتأثر بعض المناطق الشرقية والجنوبية بالحالة الجوية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، وتتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع البرق والرعد أحياناً.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، حيث يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
أول يوم دراسي.. مرونة في الحضور والانصراف للموظفين
أمطار الخير
الأمطار
الإمارات
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©