الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«زايد للأخوّة الإنسانية» وسفارة الإمارات لدى جاكرتا تنظمان فعالية حول الحوار بين الثقافات والأديان

معروف أمين وعبدالله الظاهري في جانب من الفعالية (وام)
21 أغسطس 2025 01:26

جاكرتا (وام) 

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد ورعاية أحمد بن محمد.. إطلاق كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
أول يوم دراسي.. مرونة في الحضور والانصراف للموظفين

نظّمت جائزة زايد للأخوّة الإنسانية بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى جاكرتا فعالية ثقافية جمعت شخصيات بارزة ودبلوماسية وأكاديمية ودينية وشبابية من مختلف أنحاء العالم، بمناسبة اختتام النسخة الثانية من برنامج «زمالة الأخوّة الإنسانية لعام 2025». 
حضر الفعالية عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا، السفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان. 
أُقيمت الفعالية بالتعاون مع مركز بيركلي للدين والسلام والشؤون العالمية في جامعة جورجتاون، والمكرّمين بـ«جائزة زايد للأخوّة الإنسانية لعام 2024»: جمعية نهضة العلماء والمحمدية، إلى جانب مجلس حكماء المسلمين وذلك في إطار التزام مشترك بتعزيز الحوار وقيم التعايش والأخوّة الإنسانية على مستوى العالم.
جمع الحدث أكثر من 60 ضيفاً من الشخصيات البارزة، بينهم وزراء وسفراء وأكاديميون وشخصيات دينية وقادة مجتمع وشباب من مختلف دول العالم وحضره كلٌّ من: فخامة الدكتور معروف أمين نائب رئيس جمهورية إندونيسيا السابق، ومعالي نصر الدين عمر وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، وفضيلة الدكتور محمد قريش شهاب عضو مجلس حكماء المسلمين، إلى جانب ممثلين عن جمعتي نهضة العلماء والمحمدية، ودبلوماسيين رفيعي المستوى، وطلبة برنامج زمالة الأخوة الإنسانية لعام 2025.
وشدد الظاهري في كلمة ترحيبية على التزام دولة الإمارات العميق والمتجذر بقيم التعايش والتسامح والأخوّة الإنسانية، قائلاً إنّها «ستظل دائماً موطناً للتعايش والتسامح».
من جانبه، أكّد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوّة الإنسانية، في كلمة نقلها للحضور الظاهري على الدور الريادي لإندونيسيا في تعزيز الحوار والاحترام المتبادل. 

جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الإمارات
سفارة الإمارات
جاكرتا
وثيقة الأخوة الإنسانية
عبدالله الظاهري
إندونيسيا
الحوار بين الأديان
آخر الأخبار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:08
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
الأخبار العالمية
محكمة تتيح لإدارة ترامب إنهاء الحماية من الترحيل لـ60 ألف مهاجر
اليوم 09:03
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يودي بحياة شخصين في جبال الألب الفرنسية
اليوم 08:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تختبر بنجاح صاروخاً باليستياً
اليوم 08:39
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اقتصاد
النفط يصعد بفضل مؤشرات على قوة الطلب
اليوم 08:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©