«زايد للأخوّة الإنسانية» وسفارة الإمارات لدى جاكرتا تنظمان فعالية حول الحوار بين الثقافات والأديان

جاكرتا (وام)

نظّمت جائزة زايد للأخوّة الإنسانية بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى جاكرتا فعالية ثقافية جمعت شخصيات بارزة ودبلوماسية وأكاديمية ودينية وشبابية من مختلف أنحاء العالم، بمناسبة اختتام النسخة الثانية من برنامج «زمالة الأخوّة الإنسانية لعام 2025».

حضر الفعالية عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا، السفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان.

أُقيمت الفعالية بالتعاون مع مركز بيركلي للدين والسلام والشؤون العالمية في جامعة جورجتاون، والمكرّمين بـ«جائزة زايد للأخوّة الإنسانية لعام 2024»: جمعية نهضة العلماء والمحمدية، إلى جانب مجلس حكماء المسلمين وذلك في إطار التزام مشترك بتعزيز الحوار وقيم التعايش والأخوّة الإنسانية على مستوى العالم.

جمع الحدث أكثر من 60 ضيفاً من الشخصيات البارزة، بينهم وزراء وسفراء وأكاديميون وشخصيات دينية وقادة مجتمع وشباب من مختلف دول العالم وحضره كلٌّ من: فخامة الدكتور معروف أمين نائب رئيس جمهورية إندونيسيا السابق، ومعالي نصر الدين عمر وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، وفضيلة الدكتور محمد قريش شهاب عضو مجلس حكماء المسلمين، إلى جانب ممثلين عن جمعتي نهضة العلماء والمحمدية، ودبلوماسيين رفيعي المستوى، وطلبة برنامج زمالة الأخوة الإنسانية لعام 2025.

وشدد الظاهري في كلمة ترحيبية على التزام دولة الإمارات العميق والمتجذر بقيم التعايش والتسامح والأخوّة الإنسانية، قائلاً إنّها «ستظل دائماً موطناً للتعايش والتسامح».

من جانبه، أكّد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوّة الإنسانية، في كلمة نقلها للحضور الظاهري على الدور الريادي لإندونيسيا في تعزيز الحوار والاحترام المتبادل.