شرطة أبوظبي و"الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" يضبطان عصابة مخدر الكريستال

شرطة أبوظبي و"الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" يضبطان عصابة مخدر الكريستال
21 أغسطس 2025 13:48

تمكّنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، من ضبط عصابة مكوّنة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية، وبحوزتهم 377 كيلوغراماً من مخدر الكريستال، حيث استطاع رجال المكافحة وبخبرتهم الميدانية كشف الأسلوب الاحترافي للعصابة، وإحباط محاولتها بإخفاء المخدرات داخل علب الزيت المخصّصة لماكينات الخياطة.
وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات، أن هذه العصابة حاولت إخفاء المخدرات بأسلوب مبتكر، ولكن كفاءة واقتدار رجال المكافحة حالت دون تحقيق هدفهم، مؤكداً أن نجاح عناصر المكافحة في ضبط المواد المخدرة، والقبض على المروجين يعود إلى دعم القيادة الرشيدة لملف مكافحة المخدرات، وتوفير الممكنات اللازمة لملاحقة المتورطين بقضايا المخدرات، وتماشياً للاستراتيجية الوطنية، التي يتبناها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لتعزيز الأمن والأمان بالإمارة.
ودعا أفراد المجتمع، بعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة والمفاهيم الخاطئة بأن تعاطي المخدرات يُشعرك بالسعادة والارتياح والحقيقة أن لها آثاراً سلبية جداً على صحة وسلامة الإنسان.
وناشد الجمهور في حال وردت إليهم معلومات تخص قضايا المخدرات، سرعة الإبلاغ عبر بدالة أمان  8002626.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
