احتمال سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً

احتمال سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غداً
21 أغسطس 2025 17:43

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً على المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار.  
تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10  إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة  26 :00 والجزر الأول عند 19:18 والجزر الثاني عند الساعة  07:37.
بحر عمان خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة  09:39  والمد الثاني عند الساعة 21:01، والجزر الأول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 03:39.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                      العظمى     الصغرى     العظمى     الصغرى
أبوظبي                        42 33 70 25
دبي                            41 34 65 30
الشارقة                       41 32 85 30
عجمان                        40 33 75 40
أم القيوين                     41 31 80 40
رأس الخيمة                  41 33 75 30
الفجيرة                        35 31 80 40
العـين                          41 30 65 25
ليوا                             42 34 50 20
الرويس                        42 34 60 25
السلع                           42 33 50 20
دلـمـا                           40 34 65 30
طنب الكبرى / الصغرى   39 33 80 45
أبو موسى                     39 33 80 45 

 

المصدر: وام
