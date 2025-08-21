فتح باب التسجيل بـ«شمس للمحتوى العربي»

الشارقة (وام)

فتحت مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، باب الترشح للدورة الثانية من «جائزة شمس للمحتوى العربي» للعام 2025، على أن يكون 31 أكتوبر المقبل آخر موعد للتسجيل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم المواهب الإبداعية وتعزيز جودة وتميّز المحتوى العربي على مختلف المنصات الإعلامية والرقمية.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المبدعين العرب في مجالات تشمل، الإبداع الرقمي، وصناعة المحتوى، والإنتاج الصوتي، وكتابة النصوص، والأداء التمثيلي، من خلال ثماني فئات متنوعة تعكس التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام.

وأكد راشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن إطلاق الدورة الثانية من الجائزة يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تمكين صناع المحتوى العربي، وتوفير منصات محفزة للإبداع والتميز.