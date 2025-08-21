الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فتح باب التسجيل بـ«شمس للمحتوى العربي»

فتح باب التسجيل بـ«شمس للمحتوى العربي»
22 أغسطس 2025 01:11

الشارقة (وام)

فتحت مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، باب الترشح للدورة الثانية من «جائزة شمس للمحتوى العربي» للعام 2025، على أن يكون 31 أكتوبر المقبل آخر موعد للتسجيل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم المواهب الإبداعية وتعزيز جودة وتميّز المحتوى العربي على مختلف المنصات الإعلامية والرقمية.
وتهدف الجائزة إلى تكريم المبدعين العرب في مجالات تشمل، الإبداع الرقمي، وصناعة المحتوى، والإنتاج الصوتي، وكتابة النصوص، والأداء التمثيلي، من خلال ثماني فئات متنوعة تعكس التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام.
وأكد راشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن إطلاق الدورة الثانية من الجائزة يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تمكين صناع المحتوى العربي، وتوفير منصات محفزة للإبداع والتميز.

الإمارات
الشارقة
الشارقة للإعلام
مدينة الشارقة للإعلام
