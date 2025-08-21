سلطان بن أحمد يفتتح مسجد القرآن في منطقة الجادة

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ»، أمس، مسجد القرآن، الذي يُعد واحداً من أكبر 5 مساجد في إمارة الشارقة بُني بدون أعمدة داخلية تقطع صفوف المصلين، وعلى مساحة إجمالية تقدر بـ 6388 متراً مربعاً.

وأدى سموه فريضة الظهر في مسجد القرآن الذي يقع في منطقة الجادة، ويتسع لـ 3000 مصل ومصلية، بواقع 1600 مصل في المسجد الداخلي، و1000 مصل في الساحة الخارجية، و400 مصلية في مصلى النساء، ويضم قبة خارجية دائرية الشكل ومنارة بطول 39 متراً، كما تتميز الواجهات بتنوع في القراءات البصرية بين ألواح خرسانية بسيطة وزخارف بالخط الكوفي، تُبرز الإضاءة المعمارية، مما يخلق تبايناً بين البساطة والزخرفة.

وتعرف سموه على تفاصيل المسجد، الذي بُني على الطراز المعماري الإسلامي الحديث، ويضم العديد من المرافق مثل غرفة الاعتكاف وسكن الإمام وسكن المؤذن والمواضئ، ويُعد المسجد معلماً عمرانياً جديداً ينسجم مع الهوية المعمارية المميزة للشارقة.

حضر الافتتاح بجانب سموه كل من: عبدالله خليفة السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وخليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية، وعدد من المسؤولين.