الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد يفتتح مسجد القرآن في منطقة الجادة

سلطان بن أحمد القاسمي خلال افتتاحه المسجد (وام)
22 أغسطس 2025 01:13

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة شركة «أرادَ»، أمس، مسجد القرآن، الذي يُعد واحداً من أكبر 5 مساجد في إمارة الشارقة بُني بدون أعمدة داخلية تقطع صفوف المصلين، وعلى مساحة إجمالية تقدر بـ 6388 متراً مربعاً.
وأدى سموه فريضة الظهر في مسجد القرآن الذي يقع في منطقة الجادة، ويتسع لـ 3000 مصل ومصلية، بواقع 1600 مصل في المسجد الداخلي، و1000 مصل في الساحة الخارجية، و400 مصلية في مصلى النساء، ويضم قبة خارجية دائرية الشكل ومنارة بطول 39 متراً، كما تتميز الواجهات بتنوع في القراءات البصرية بين ألواح خرسانية بسيطة وزخارف بالخط الكوفي، تُبرز الإضاءة المعمارية، مما يخلق تبايناً بين البساطة والزخرفة.
وتعرف سموه على تفاصيل المسجد، الذي بُني على الطراز المعماري الإسلامي الحديث، ويضم العديد من المرافق مثل غرفة الاعتكاف وسكن الإمام وسكن المؤذن والمواضئ، ويُعد المسجد معلماً عمرانياً جديداً ينسجم مع الهوية المعمارية المميزة للشارقة.
حضر الافتتاح بجانب سموه كل من: عبدالله خليفة السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وخليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية، وعدد من المسؤولين.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
آخر الأخبار
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
الرياضة
جوراديولا يزف «النبأ السعيد» لجماهير مانشستر سيتي
اليوم 17:29
أبوظبي
علوم الدار
"الأرصاد": الطقس صحو إلى غائم جزئيا غدا
اليوم 17:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©