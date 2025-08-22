السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أنور قرقاش: التزامات الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ثابتة

أنور قرقاش
22 أغسطس 2025 18:13

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن التزامات الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ستظل ثابتة.
وقال معاليه، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "مع إعلان الأمم المتحدة رسميًا تفشي المجاعة في غزة واعتبارها على لسان مسؤولها للشؤون الإنسانية (لحظة عار جماعي) للمجتمع الدولي، سيسجّل التاريخ أن وطني الإمارات وقف شامخًا بإنسانيته وعطائه، من خلال التزام جاد شكّل 42% من مجمل المساعدات الدولية لتخفيف حدة هذه المأساة".
وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش "تظل التزاماتنا الإنسانية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومعاناته ثابتة وراسخة في انتمائنا العربي وضميرنا الإنساني".

أخبار ذات صلة
إسرائيل تعلن الموافقة على خطط اجتياح غزة
الإمارات: التصعيد الإسرائيلي في غزة يقوِّض جهود السلام
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أنور قرقاش
الشعب الفلسطيني
مساعدات إنسانية
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
علوم الدار
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
اليوم 09:04
تشيلسي يُعمق «شعور القلق» في وستهام بـ «خماسية»!
الرياضة
تشيلسي يُعمق «شعور القلق» في وستهام بـ «خماسية»!
اليوم 09:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©