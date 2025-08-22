السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد إماراتي يطّلع على برامج جامعة الإسكندرية تمهيداً لافتتاح فرعها في أبوظبي

خليفة بن محمد بن خالد والوفد المرافق خلال زيارته جامعة الإسكندرية (وام)
23 أغسطس 2025 00:59

الإسكندرية (وام) 

اطّلع وفد إماراتي برئاسة معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية - أبوظبي، خلال زيارته جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، على التحضيرات الجارية لانطلاق الدراسة في فرع الجامعة الجديد بأبوظبي مع بداية العام الأكاديمي 2025/2026.
ويشكل هذا الصرح إضافة نوعية في مجال التعليم العالي، من خلال طرح برامج أكاديمية ومهنية حديثة تنسجم مع مستهدفات رؤيتي «الإمارات 2030» و«مصر 2030»، وتسهم في تخريج كفاءات قادرة على دعم اقتصاد المعرفة، وتعزيز تنافسية الموارد البشرية.
وتضمنت الزيارة عروضاً تعريفية تناولت إنجازات جامعة الإسكندرية في التصنيفات الدولية وبرامجها البحثية والأكاديمية، أعقبتها جولة في مستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، ومستشفى سموحة الجامعي التخصصي.
واطلع الوفد على أحدث الأقسام الطبية المتخصصة، شملت قسطرة القلب للأطفال والكبار، والسكتة الدماغية، وجراحة القلب المفتوح، ومناظير الجهازين الهضمي والتنفس، وجراحة الأوعية الدموية، ووحدة الكهروفسيولوجي.
وأشاد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بمكانة جامعة الإسكندرية وتاريخها العريق وحضورها الإقليمي والدولي، مؤكداً أن تأسيس فرع الجامعة في أبوظبي يشكل قيمة مضافة من خلال إتاحة برامج تعليمية مبتكرة وفرص الحصول على شهادات مزدوجة ومشتركة مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تمتلك كوادر أكاديمية متميزة قادرة على إعداد خريجين ذوي تنافسية عالمية لتلبية متطلبات التنمية في دولة الإمارات.
واستعرض جهود الجامعة في تدويل التعليم من خلال شراكات استراتيجية مع جامعات أميركية وأوروبية مرموقة في تخصصات الطب وطب الأسنان والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروع «التكنولوجي بارك» الذي يهدف إلى ربط البحث العلمي باحتياجات اقتصاد المعرفة.

