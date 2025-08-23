الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء مونتينيغرو في "بودغوريتسا"

23 أغسطس 2025 10:12

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء مونتينيغرو (الجبل الأسود).
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تمثل ركيزة لدعم الأولويات التنموية المشتركة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على ترسيخ قاعدة صلبة من العلاقات المتطورة والمزدهرة مع مونتينيغرو الصديقة ودول منطقة البلقان، مشيدا بما تشهده مسارات التعاون الثنائي بين البلدين من نمو مستمر في مختلف القطاعات.
وأعرب سموه عن خالص تمنياته لمونتينيغرو "الجبل الأسود" وشعبها دوام التقدم والرخاء.
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد وصل إلى العاصمة "بودغوريتسا" في زيارة عمل، حيث كان في استقباله معالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء مونتينيغرو (الجبل الأسود).
حضر اللقاء، سعادة سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة مونتينيغرو (الجبل الأسود).

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
