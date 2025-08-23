زراعة أبوظبي توصي بتطبيق الأمن الحيوي بالعزب

إبراهيم سليم (أبوظبي)



دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق منظومة الأمن الحيوي للعزب، والعمل على مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية لحماية قطعان الماشية والأغنام والماعز من الأمراض التي قد تنشأ بسبب هذه الطفيليات، والتي تؤثر على إنتاجية القطيع وقد تؤدي إلى نفوقها.

وقالت الهيئة، خلال اللقاء الذي نظمته مع المربين والبيطريين والمعنيين بالثروة الحيوانية، «عبر التيمز» في إطار جهودها للتوعية بـ«مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية وطرق الوقاية والعلاج»، إنه يجب على مربي الماعز والأغنام اتباع ممارسات الأمن الحيوي لمنع وصول مسببات المـــرض المعدية إلى قطعانهم، ومن أهم هذه الإجراءات والممارسات: تطبيق معايير عالية على العمال للنظافة الشخصية والتعقيم عند التعامل مع حيوانات يشتبه بأنها مريضة، وفي حالة نفوق حيوانات لأي سبب يجب التخلص من الجثث النافقة بشكل فني، وفيما يتعلق بالأعلاف يجب أن تكون سليمة وخالية من الفطريات والطفيليات، وكذلك سلامة المياه.

واستهدف اللقاء تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية عند الحيوانات بشكل فعال وآمن، والتعريف بالطفيليات الداخلية والخارجية وأنواعها، والطفيليات الداخلية، مثل الديدان الشريطية والديدان الأسطوانية والطفيليات protozoa، والطفيليات الخارجية، مثل القراد والبراغيث والقمل والذباب.

ولفتت إلى أن صحة الحيوان تمثل الحالة الوظيفية والإنتاجية الطبيعية للحيوان، والتي تعبر عن خلو الحيوان من أي أعراض مرضية واعتلالات صحية تؤثر على حالته وسلوكه المعروف.

وفيما يتعلق بالأمراض التي تسببها الطفيليات فتشمل الأمراض الداخلية، مثل فقر الدم والإسهال وسوء التغذية، والأمراض الخارجية، مثل الحكة والالتهابات الجلدية ونقل الأمراض الأخرى، ويتم مكافحتها من خلال الطرق الدوائية باستخدام الأدوية المضادة للطفيليات والطرق غير الدوائية، مثل النظافة الجيدة والتخلص من النفايات.



مكافحة الطفيليات

حددت الهيئة طرق مكافحة الطفيليات الخارجية من خلال التركيز على النظافة الجيدة للحيوانات وأماكن معيشتها، التخلص من النفايات، التغذية السليمة المتوازنة للحيوانات لتعزيز جهازها المناعي ومقاومة الأمراض.

وشددت، على ضرورة الاستعانة بالطبيب البيطري واستشارته قبل استخدام الأدوية، لتحديد نوع الطفيليات، واختيار الدواء المناسب والجرعة الموصى بها، داعية إلى الاستعانة بالطرق الطبيعية لمكافحة الطفيليات، مثل استخدام الأعشاب الطبيعية والزيوت العطرية.

وأوصت، بفحص الحيوانات بشكل دوري ومنتظم، للتأكد من خلوها من الطفيليات، واستشارة الطبيب البيطري في حالة ظهور أي أعراض مرضية على الحيوانات، مع اتباع تعليماته بدقة عند استخدام الأدوية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإصابة بالطفيليات، مثل ارتداء الملابس الواقية واستخدام المواد الطاردة للحشرات.

وأكدت الهيئة، على أن مكافحة الطفيليات تحتاج تعاوناً بين مربي الحيوانات والأطباء البيطريين للوصول إلى أفضل النتائج والحفاظ على صحة الحيوانات، وأن فهم الطفيليات الداخلية ومراقبة نشاطها سيساعد المنتجين على تنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحتها.