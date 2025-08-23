الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زراعة أبوظبي توصي بتطبيق الأمن الحيوي بالعزب

تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لمكافحة الطفيليات عند الحيوانات بشكل فعال وآمن (من المصدر)
24 أغسطس 2025 01:33

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق منظومة الأمن الحيوي للعزب، والعمل على مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية لحماية قطعان الماشية والأغنام والماعز من الأمراض التي قد تنشأ بسبب هذه الطفيليات، والتي تؤثر على إنتاجية القطيع وقد تؤدي إلى نفوقها.
وقالت الهيئة، خلال اللقاء الذي نظمته مع المربين والبيطريين والمعنيين بالثروة الحيوانية، «عبر التيمز» في إطار جهودها للتوعية بـ«مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية وطرق الوقاية والعلاج»، إنه يجب على مربي الماعز والأغنام اتباع ممارسات الأمن الحيوي لمنع وصول مسببات المـــرض المعدية إلى قطعانهم، ومن أهم هذه الإجراءات والممارسات: تطبيق معايير عالية على العمال للنظافة الشخصية والتعقيم عند التعامل مع حيوانات يشتبه بأنها مريضة، وفي حالة نفوق حيوانات لأي سبب يجب التخلص من الجثث النافقة بشكل فني، وفيما يتعلق بالأعلاف يجب أن تكون سليمة وخالية من الفطريات والطفيليات، وكذلك سلامة المياه.
واستهدف اللقاء تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية عند الحيوانات بشكل فعال وآمن، والتعريف بالطفيليات الداخلية والخارجية وأنواعها، والطفيليات الداخلية، مثل الديدان الشريطية والديدان الأسطوانية والطفيليات protozoa، والطفيليات الخارجية، مثل القراد والبراغيث والقمل والذباب.
ولفتت إلى أن صحة الحيوان تمثل الحالة الوظيفية والإنتاجية الطبيعية للحيوان، والتي تعبر عن خلو الحيوان من أي أعراض مرضية واعتلالات صحية تؤثر على حالته وسلوكه المعروف.
وفيما يتعلق بالأمراض التي تسببها الطفيليات فتشمل الأمراض الداخلية، مثل فقر الدم والإسهال وسوء التغذية، والأمراض الخارجية، مثل الحكة والالتهابات الجلدية ونقل الأمراض الأخرى، ويتم مكافحتها من خلال الطرق الدوائية باستخدام الأدوية المضادة للطفيليات والطرق غير الدوائية، مثل النظافة الجيدة والتخلص من النفايات.

مكافحة الطفيليات
حددت الهيئة طرق مكافحة الطفيليات الخارجية من خلال التركيز على النظافة الجيدة للحيوانات وأماكن معيشتها، التخلص من النفايات، التغذية السليمة المتوازنة للحيوانات لتعزيز جهازها المناعي ومقاومة الأمراض.
وشددت، على ضرورة الاستعانة بالطبيب البيطري واستشارته قبل استخدام الأدوية، لتحديد نوع الطفيليات، واختيار الدواء المناسب والجرعة الموصى بها، داعية إلى الاستعانة بالطرق الطبيعية لمكافحة الطفيليات، مثل استخدام الأعشاب الطبيعية والزيوت العطرية.
وأوصت، بفحص الحيوانات بشكل دوري ومنتظم، للتأكد من خلوها من الطفيليات، واستشارة الطبيب البيطري في حالة ظهور أي أعراض مرضية على الحيوانات، مع اتباع تعليماته بدقة عند استخدام الأدوية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإصابة بالطفيليات، مثل ارتداء الملابس الواقية واستخدام المواد الطاردة للحشرات.
وأكدت الهيئة، على أن مكافحة الطفيليات تحتاج تعاوناً بين مربي الحيوانات والأطباء البيطريين للوصول إلى أفضل النتائج والحفاظ على صحة الحيوانات، وأن فهم الطفيليات الداخلية ومراقبة نشاطها سيساعد المنتجين على تنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحتها.

أخبار ذات صلة
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تدعم المواهب بمسابقة «شاعر نبض الفلاح»
متحف المقطع يستقبل وفداً من «زايد الوطني»
أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الثروة الحيوانية
الزراعة
الماشية
الأمراض
الأغنام
آخر الأخبار
هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
اليوم 17:00
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا
اليوم 16:43
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
الرياضة
سلوت: تلقي الأهداف بعد التبديلات مجرد مصادفة
اليوم 16:30
لافتة تظهر درجة الحرارة في برشلونة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا شهدت هذا العام موجة الحر الأكثر شدّة منذ بدء التسجيل
اليوم 16:30
ريتشارليسون يتمسك بتوتنهام «الممتع» مع فرانك
الرياضة
ريتشارليسون يتمسك بتوتنهام «الممتع» مع فرانك
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©