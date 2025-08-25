الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"كهرباء دبي" تفتتح "مركز تدريب إدارة المشاريع"

"كهرباء دبي" تفتتح "مركز تدريب إدارة المشاريع"
25 أغسطس 2025 15:07

افتتح اليوم في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في الحضيبة "مركز تدريب إدارة المشاريع" المعتمد من معهد إدارة المشاريع الأميركي الذي سيوفر، برامج تدريبية متقدمة في إدارة المشاريع لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأفراد المجتمع.

افتتح المركز معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مشيراً إلى أن دبي أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تنفيذ المشاريع الكبرى الرائدة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، موضحاً أنه في ظل تسارع وتيرة التغيرات التقنية، أصبحت إدارة المشاريع عاملاً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية واستدامة النمو المؤسسي، وركيزة أساسية لنجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.

أخبار ذات صلة
«كهرباء دبي» توظّف الأدوات الرقمية وعلم السلوكيات لرفع كفاءة الاستهلاك
21 مبادرة لـ«كهرباء ومياه دبي» خلال النصف الأول

من جانبه قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إنه بنهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي الهيئة الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية 280 موظفاً، بالإضافة إلى 120 مهنياً حاصلين على شهادات أخرى معتمدة من معهد إدارة المشاريع.

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد أول جهة في حكومة دبي تحصل على ترخيص شريك تدريب معتمد لتدريس إدارة المشاريع وأنشطة الاعتماد من معهد إدارة المشاريع الأميركي في عام 2010.

المصدر: وام
كهرباء دبي
كهرباء ومياه دبي
آخر الأخبار
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
فرق الأطفاء تكافح حريقاً في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تلتهم أكثر من مليون هكتار في أوروبا
اليوم 16:12
طائرة بوينغ 777 تابعة لـ"إير تشاينا"
الأخبار العالمية
هبوط اضطراري لطائرة صينية في روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©