الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني للتأهيل» يشارك في مبادرة «مرحباً مدرستي»

المركز الوطني للتأهيل (من المصدر)
26 أغسطس 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الوطني للتأهيل عن مشاركته في مبادرة «مرحباً مدرستي»، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في الفترة من 26 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2025، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، في عدد من مدارس إمارة دبي والإمارات الشمالية.
وتهدف المبادرة، إلى الترحيب بالطلبة مع بداية العام الدراسي، وترسيخ مفهوم الثقافة الصحية في البيئة المدرسية، من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية الموجهة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وتتضمن مشاركة المركز الوطني للتأهيل تقديم ورشة توعوية متخصّصة للطلبة تهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية لدى الطلبة، بما يسهم في تعزيز جهود الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية، وذلك عبر محاور رئيسة تشمل اتباع القدوة الحسنة، وتنمية مهارات اتخاذ القرار، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة عن السجائر الإلكترونية.
كما يقدم المركز مجموعة من الأنشطة تضم مسابقة إلكترونية وأنشطة تفاعلية أخرى، تهدف إلى غرس قيم صحية إيجابية بأسلوب مبسط ومحبب للطلبة.
وبهذه المناسبة، أكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن مشاركة المركز في هذه المبادرة تعكس حرصه على دعم الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة، والتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن «الاستثمار في وعي الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحياتية منذ الصغر هو حجر الأساس لبناء جيل واعٍ وصحي، قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومحصن من السلوكيات الخطرة».
وأضاف الكتبي أن المركز سيواصل شراكاته مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، من خلال تنفيذ برامج وقائية وتوعوية مستمرة، تسهم في إيجاد بيئة مدرسية صحية وداعمة للطلبة وأسرهم.

