الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شخبوط بن نهيان: زيارة رئيس الدولة إلى أنغولا تعكس رؤية الإمارات في تعزيز شراكات استراتيجية مع أفريقيا

شخبوط بن نهيان: زيارة رئيس الدولة إلى أنغولا تعكس رؤية الإمارات في تعزيز شراكات استراتيجية مع أفريقيا
25 أغسطس 2025 23:22

تصريح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بمناسبة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية أنغولا:
«تعكس الزيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أنغولا الرؤية الراسخة لدولة الإمارات في تعزيز شراكات استراتيجية وطيدة مع القارة الأفريقية، تقوم على أسس الصداقة التاريخية والاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوبنا.
لقد شهدت العلاقات الإماراتية - الأفريقية تطورًا لافتًا، حيث باتت نموذجًا للتعاون البنّاء في مجالات محورية تشمل الطاقة المستدامة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والتعليم، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية. وتواصل دولة الإمارات، من خلال استثماراتها ومشاريعها النوعية، الإسهام في دفع مسيرة التنمية في مختلف أنحاء القارة.
تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنغولا لتؤكد العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا، خاصة مع تولي أنغولا رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يفتح آفاقًا رحبة للتعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، ويسهم في تحقيق إنجازات نوعية تعود بالنفع على بلدينا والمنطقة بأسرها.
نثمن الدور البارز الذي تضطلع به أنغولا في تمثيل القارة الأفريقية على الساحة الدولية، سواء من خلال الاتحاد الأفريقي أو مجموعة العشرين وغيرها من المنصات والمحافل الدولية الرئيسية. 
ونعرب عن اعتزازنا بالشراكة الوثيقة التي تجمعنا في دعم مكانة أفريقيا عالميًا.
إن هذه الزيارة التاريخية تشكل محطة محورية لتعزيز العلاقات الثنائية، وتجديد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم مسيرة التنمية المستدامة في أفريقيا، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين إلى مزيد من التنمية والازدهار».

أخبار ذات صلة
«موانئ أبوظبي» توسّع عملياتها في أنغولا
أنور قرقاش: الإمارات اليوم شريك موثوق
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
زيارة دولة
أنغولا
شخبوط بن نهيان
آخر الأخبار
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
الرياضة
نجوموها نجم ليفربول: سجلت بهذه الطريقة 100 مرة
اليوم 16:44
أفراد من الشرطة الأسترالية
الأخبار العالمية
مقتل شرطيين وإصابة ثالث في إطلاق نار بأستراليا
اليوم 16:42
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
الرياضة
«الراقي» يُكمل جاهزيته للقاء النصر
اليوم 16:30
فرق الأطفاء تكافح حريقاً في إسبانيا
الأخبار العالمية
حرائق الغابات تلتهم أكثر من مليون هكتار في أوروبا
اليوم 16:12
طائرة بوينغ 777 تابعة لـ"إير تشاينا"
الأخبار العالمية
هبوط اضطراري لطائرة صينية في روسيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©